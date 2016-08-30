Эксперты: количество открытых в мире месторождений нефти упало до минимума за 70 лет

Минобороны опубликовало видео боевых стрельб фрегата "Адмирал Григорович"Армия и ОПК 30 августа, 11:44
Могерини не будет участвовать во встрече глав МИД на саммите G20Международная панорама 30 августа, 11:34
Более 100 нарушений зафиксировано в ходе предвыборной кампании на УралеПолитика 30 августа, 11:20
Сирень и жасмин вновь зацвели в ПодмосковьеМосква 30 августа, 11:20
Теракт в Бишкеке: что известно на данный моментМеждународная панорама 30 августа, 11:14
Globaltrans в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 13% - до 2,3 млрд рублейТранспорт 30 августа, 11:11
КНР шокирована взрывом у своего посольства в БишкекеМеждународная панорама 30 августа, 10:48
Правительство Киргизии назвало атаку на посольство Китая в республике терактомМеждународная панорама 30 августа, 10:43
Суд снял список кандидатов "Яблока" во главе с Ширшиной с выборов в горсовет ПетрозаводскаПолитика 30 августа, 10:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Количество открытий в глобальной нефтяной разведке, сделанных в 2015 году, составило лишь десятую часть от того, сколько в среднем открывалось с 1960 года, подсчитали аналитики британского консалтингового агентства Wood Mackenzie.
По их прогнозам, в 2016 году число открытых месторождений может быть еще меньше.
Эксперты отмечают, что в 2015 году геологи обнаружили 2,7 млрд баррелей нефти, что является наименьшим объемом с 1947 года. В этом году (по данным на конец июля) обнаружено 736 млн баррелей, цитирует отчет компании агентство Bloomberg.
Новые открытия от традиционного способа бурения действительно "находятся на дне", подтверждает эксперт Нилс- Хенрик Бьюрструм из норвежской консалтинговой Rystad Energy AS.
"Это в будущем будет иметь сильный эффект на предложение газа и нефти, в особенности нефти", - считает он.
Нефтяные компании сократили расходы на разведку со $100 млрд в 2014 году до $40 млрд в 2016-м, объясняет вице-президент Wood Mackenzie Эндрю Латам.
По его мнению, инвестиции в разведку останутся примерно на таком же уровне до 2018 года.
В 2016 году в мире пробурено 209 новых скважин по сравнению с 680 в 2015 году и 1167 в 2014-м, следует из отчета компании. С 1960-х годов эта цифра составляла примерно 1500 бурений в год.
По данным Минэнерго США, мировой спрос на нефть вырастет с 94,8 млн баррелей в 2016 году до 105,3 млн баррелей в 2026 году.