Эксперты: количество открытых в мире месторождений нефти упало до минимума за 70 лет

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Количество открытий в глобальной нефтяной разведке, сделанных в 2015 году, составило лишь десятую часть от того, сколько в среднем открывалось с 1960 года, подсчитали аналитики британского консалтингового агентства Wood Mackenzie.

По их прогнозам, в 2016 году число открытых месторождений может быть еще меньше.

Эксперты отмечают, что в 2015 году геологи обнаружили 2,7 млрд баррелей нефти, что является наименьшим объемом с 1947 года. В этом году (по данным на конец июля) обнаружено 736 млн баррелей, цитирует отчет компании агентство Bloomberg.

Новые открытия от традиционного способа бурения действительно "находятся на дне", подтверждает эксперт Нилс- Хенрик Бьюрструм из норвежской консалтинговой Rystad Energy AS.

"Это в будущем будет иметь сильный эффект на предложение газа и нефти, в особенности нефти", - считает он.

Нефтяные компании сократили расходы на разведку со $100 млрд в 2014 году до $40 млрд в 2016-м, объясняет вице-президент Wood Mackenzie Эндрю Латам.

По его мнению, инвестиции в разведку останутся примерно на таком же уровне до 2018 года.

В 2016 году в мире пробурено 209 новых скважин по сравнению с 680 в 2015 году и 1167 в 2014-м, следует из отчета компании. С 1960-х годов эта цифра составляла примерно 1500 бурений в год.

По данным Минэнерго США, мировой спрос на нефть вырастет с 94,8 млн баррелей в 2016 году до 105,3 млн баррелей в 2026 году.