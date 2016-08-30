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Иран объявит в октябре первый тендер на освоение нефтяного месторождения по новым правилам

Экономика и бизнес
30 августа, 11:30 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Ранее директор Иранской национальной нефтяной компании Али Кардор заявлял, что в течение двух ближайших лет планируется подписать контракты по новым правилам на сумму $25 млр
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ТЕГЕРАН, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран объявит первый тендер на разработку нефтяного месторождения по новым правилам заключения контрактов в октябре. Об этом заявил во вторник телеканалу Press TV управляющий директор Иранской национальной нефтяной компании Али Кардор.

"Первый тендер на разработку месторождения по новой модели заключения нефтяных контрактов будет объявлен до конца иранского месяца мехр (завершится 21 октября - прим. ТАСС). Первым в списке месторождений, контракты на разработку которых планируется заключить по новым правилам, значится месторождение Южный Азадеган (юго-западная иранская провинция Хузестан)", - сообщил он.

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Ранее Кардор заявлял, что в течение двух ближайших лет планируется подписать контракты по новым правилам на сумму $25 млрд.

В начале августа в парламент ИРИ был передан разработанный правительством документ под названием "Об общих условиях, принципах и формах нефтяных и газовых договоров". Как сообщалось, предлагаемые новые правила радикальным образом отличаются от прежних нормативных актов, регулирующих порядок заключения договоров в области нефте- и газодобычи. В частности, внесено более 150 крупных и мелких изменений, добавлены четыре новые статьи к 11 уже существующим. Предложенный проект, подготовка которого велась в течение двух лет, регулирует права, обязанности и ответственность заключающих договор сторон, их финансовые взаимоотношения, страхование и многие другие вопросы.

По словам министра нефти ИРИ Бижана Намдара Зангане, подготовленный его ведомством проект предусматривает изменение условий объявления тендеров на освоение нефтяных и газовых месторождений Ирана для иностранных компаний. "Эти условия будут способствовать устранению недоверия (к Ирану) и обеспечат большую мотивацию для прихода на иранский рынок инвесторов и международных нефтяных компаний", - подчеркивал он в июле.

Однако многие депутаты парламента Ирана выступают против принятия законопроекта в предложенном виде. Они считают, что документ ставит под угрозу национальные интересы страны и настаивают на его доработке.

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