Чистая прибыль РЖД по МСФО в I полугодии 2016 года выросла в 1,7 раза

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 45 млрд рублей.

Как говорится в сообщении компании, прибыль выросла за счет улучшения результатов операционной деятельности, а также на фоне улучшения сальдо прочих доходов и расходов.

Доходы РЖД

Суммарные доходы РЖД за первое полугодие 2016 г. составили 1 трлн 40 млрд руб., что на 8,1% выше, чем годом ранее. Доходы от грузовых перевозок выросли на 3,6% - до 648 млрд руб. на фоне роста грузооборота на 1,2% и повышения средней доходной ставки. При этом увеличение средней доходной ставки в условиях повышения тарифов сдерживалось значительным изменением структуры грузооборота и номенклатуры грузов в пользу низкодоходных классов грузов и видов сообщения, отмечают в РЖД.

Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 10% - до 92 млрд руб. в условиях роста пассажирооборота и индексации тарифов в регулируемом сегменте пассажирских перевозок.

Доходы от предоставления логистических услуг увеличились на 28,4% и составили 190 млрд руб. за счет роста выручки дочерней компании GEFCO от международных операций и ослабления среднего курса рубля по сравнению с первым полугодием 2015 г. Доля доходов данного сегмента в суммарной выручке РЖД составила 18,3% против 15,3% годом ранее.

Операционные расходы компании по итогам I полугодия выросли на 6,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 г. - до 980 млрд руб., в первую очередь, за счет роста затрат на закупку экспедиторских и логистических услуг у соисполнителей, что является следствием существенного роста выручки РЖД от предоставления логистических услуг на международных рынках и полностью перекрывается доходами от этих операций.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода вырос на 15% и составил 220 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,5% против 22,4% в I полугодии 2015 г. на фоне роста доходов холдинга, а также за счет оптимизации операционных расходов с целью повышения эффективности деятельности компании.

Долговая нагрузка

Соотношение чистого долга к EBITDA на 30 июня 2016 г. составило 2,08х против 2,32х на 31 декабря 2015 г. Снижение долговой нагрузки холдинга обусловлено ростом показателя EBITDA за последние 12 месяцев и снижением суммарного объема долговых обязательств компании в рублевом эквиваленте в условиях укрепления курса рубля в течение первого полугодия 2016 г.

Соотношение EBITDA к чистым процентным расходам (с учетом капитализируемых процентов) составило 5,07х по итогам отчетного периода. Рост процентных расходов связан со снижением доли капитализируемых процентов в условиях ввода в эксплуатацию основных средств, а также с ростом процентных ставок по инфраструктурным облигациям, привязанным к уровню инфляции.

Капитальные вложения

Объем капитальных вложений холдинга в первом полугодии 2016 г. составил 198 млрд руб. против 158 млрд руб. годом ранее. РЖД продолжает реализацию проектов, направленных на обновление парка локомотивов, повышение пропускной способности и обеспечение безопасности железнодорожной инфраструктуры, включая реализацию инфраструктурных проектов в рамках государственных программ развития транспортной инфраструктуры.