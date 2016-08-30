Эксперт: идея Азиатского энергокольца с участием РФ обеспечит энергобезопасность региона

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Реализация проекта Азиатского энергетического кольца, подразумевающего объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии, внесет весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности региона и позволит расширить использование альтернативной энергетики. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума-2016 высказал президент японского фонда Sasakawa Peace Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака.

"Это очень интересная идея - соединить энергосети. Есть несколько разных вариантов, например, "Русгидро" рассматривает возможность соединить Сахалин с Японией. Есть еще очень интересная мысль главы SoftBank Group Масаёси Сона о создании Азиатского суперэнергокольца ", - рассказал он.

В конце марта этого года представителями компании "Россети", китайской China State Grid Corporation, корейской Korea Electric Power Corporation и японской Softbank Group, подписали в Пекине меморандум о совместном продвижении взаимосвязанной электрической энергосистемы, охватывающей Северо-Восточную Азию.

Европейская модель в Азии

Говоря о преимуществах идеи энергокольца, Танака рассказал об аналогичном опыте европейских стран. "Соединяя электросети, европейские страны разделяют риски возможных нарушений (в поставках электроэнергии). Это способствует более широкому потреблению возобновляемой энергетики", - отметил он. "Расширяя использование альтернативной энергетики, разделяя риски, Европа пытается создать более устойчивый и защищенный рынок энергетики в будущем", - добавил эксперт, отметив, что такой подход можно назвать "коллективной энергетической безопасностью".

Этот опыт, по его мнению, может быть использован и в Азии. "Европейская модель может быть применена в Северо- Восточной Азии. Россия один из важнейших поставщиков, Китай тоже поставщик, но в то же время и потребитель, Корея и Япония - очень изолированы от другой части Азии, но соединение энергосетей означает разделение рисков", - считает он. Этот проект "позволяет также в большей степени использовать альтернативную энергетику, возможности для которой есть в Монголии, Китае и других странах", подчеркнул Танака.

Геополитическая интеграция

Экс-глава МЭА высказал мнение, что подобный проект должен быть выгодным с экономической точки зрения, поскольку он потребует инвестиций частных компаний. Вместе с тем, есть в нем и геополитическая составляющая, считает он.

"Идея соединения электросетей очень инновационная, геополитическая", - говорит Танака. "Я думаю, что совместное изучение таких идей, как, например, обеспечение "коллективной энергетической безопасности", должно продвигаться вперед. И тогда в будущем может быть достигнуто решение геополитических вопросов. Такая инициатива - это очень хорошее начинание для диалога между странами, и это может проложить путь к решениям существующих двусторонних геополитических вопросов", - полагает эксперт.

Хороша идея, по его мнению, не только для всего региона в целом, но и для российско-японских отношений в частности. "С геополитической точки зрения, это даст возможность для интеграции двух стран и двух экономик и откроет путь к укреплению политических отношений в будущем", - уверен он.

Вопросы регулирования

Говоря о проблемах, стоящих на пути проекта, Танака выделил необходимость определить вопросы регулирования и ценообразования. "Проблема заключается в том, как будет осуществляться регуляция между странами-участницами. Транзит электроэнергии должен быть гарантирован. К примеру, если электричество передается через Монголию, Китай и Корею в Японию, каких правил будут придерживаться стороны? Каков будет процесс ценообразования? Кто должен инвестировать в стыковые участки сети?", - сказал он.

"К сожалению, в Японии возможность по соединению сетей с иностранными государствами никогда не рассматривалась. Ни у кого пока нет конкретных идей, как это реализовать. Таких примеров нет, поэтому и непросто", - считает глава Sasakawa Peace Foundation.

Восточный форум

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Впервые ВЭФ прошел в сентябре прошлого года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

В этом году в ВЭФ примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

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