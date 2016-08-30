Эксперт: Россия может сыграть важную роль в диверсификации энергоресурсов для Японии

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Сотрудничество с Россией в области энергетики имеет очень большое значение для Японии в условиях нестабильности на Ближнем Востоке, а также достаточно медленного восстановления в стране атомной энергетики после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент японского фонда Sasakawa Peace Foundation (SPF), бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака в преддверии второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В последнее время ситуация в японской энергетике не улучшилась. По-прежнему существуют проблемы с перезапуском атомных электростанций, в настоящее время работают только два или три реактора, в обществе сохраняется беспокойство. Кроме того, остается нестабильной ситуация на Ближнем Востоке", - отметил он.

Низкие цены на нефть не решают проблем Японии

При этом Танака убежден, что низкие цены на нефть не решают все проблемы Японии, которая в области энергетики зависима от импорта природных ресурсов.

"В настоящий момент цена на нефть по-прежнему остается достаточно низкой, но это не означает, что будущее энергетики для Японии такое простое. Мы должны задумываться о рисках в случае прерывания поставок с Ближнего Востока", - уверен он.

В этой ситуации, по мнению эксперта, крайне важна диверсификация импорта энергоресурсов.

"Мы убеждены, что диверсификация источников ресурсов очень важна, и я уверен, что Россия будет играть очень важную роль в этом", - пояснил он.

В этой связи Танака выразил надежду на то, что ВЭФ даст возможность представителям бизнеса двух стран обсудить будущее двустороннего сотрудничества.

Энергетика как база для сотрудничества

На прошедшей в мае этого года в Сочи российско-японской встрече на высшем уровне премьер Японии Синдзо Абэ предложил план по развитию сотрудничества, состоящий из восьми пунктов. Глава SPF особенно выделяет среди них энергетику.

"Энергетика - одна из важнейших сфер. Мы можем работать в разных областях, но энергетика - это как раз то направление, где кооперация была бы взаимовыгодна", - считает он.

Экс-глава МЭА подчеркнул, что Россия заинтересована в рынках сбыта, а Япония диверсифицирует импорт природных ресурсов.

"У сторон есть темы для обсуждения, которые очень важны для обоих государств", - добавил он.

Восточный форум

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.

Впервые ВЭФ прошел в сентябре прошлого года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

В этом году в работе форума примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Пак Кын Хе.

По словам министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, на ВЭФ будет представлено 111 проектов с общим объемом инвестиций в размере 2,2 трлн рублей. Планируется также подписание более 130 инвестиционных соглашений на сумму в почти 1 трлн рублей, однако эта сумма может увеличиться.