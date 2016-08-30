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Курс ЦБ на 31.08:
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ЦБ РФ снизил на 31 августа курс доллара до 64,91 рубля, курс евро до 72,50 рубля

Экономика и бизнес
30 августа, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 22,98 копейки
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 31 августа официальный курс доллара на уровне 64,9072 рубля, что на 17,38 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро снижен на 29,83 копейки, до 72,5013 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 22,98 копейки, до 68,3245 рубля.

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