"Электроцинк" провел "мягкое" сокращение работников свинцового производства

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Старейшее предприятие Северной Осетии "Электроцинк" (Владикавказ) провело "мягкое" сокращение 259 сотрудников ликвидируемого на заводе с сентября свинцового производства. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор предприятия Игорь Ходыко.

"По просьбе части жителей Владикавказа и по согласованию руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с руководством Республики Северная Осетия - Алания в этом году мы закроем свинцовое производство - наиболее вредное в нашем технологическом цикле. Сделаем это до сентября текущего года", - сказал Ходыко. "Под сокращение попало 259 человек. Принимая во внимание ситуацию на рынке труда, мы совместно с УГМК разработали программу "мягкого" сокращения, чтобы сделать этот процесс как можно менее болезненным для людей", - добавил он.

По его словам, на данный момент сокращено 60 сотрудников завода, 84 человека сокращено по соглашению сторон, из них 10 трудоустроены в дочернюю структуру "Электроцинка", 78 человек трудоустроены на самом заводе. Под сокращением остаются 23 человека, из них 17 человек также планируется трудоустроить на "Электроцинке". "За счет естественных вакансий, которые образуются в процессе работы, мы принимаем и трудоустраиваем тех, кто работал на свинцовом производстве", - пояснил Ходыко.

ОАО "Электроцинк" - предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Производит и реализует цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен вторичный, сплавы на основе меди и др.