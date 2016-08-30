"Электроцинк" в ближайшие два года потратит 17 млн руб. на экологические программы

Игорь Ходыко: вредное свинцовое производство "Электроцинк" закроет в сентябреПерейти в раздел Интервью
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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Старейшее предприятие Северной Осетии "Электроцинк" (Владикавказ) планирует в ближайшие два года потратить 17 млн рублей на реализацию экологических программ. В частности, завод планирует приобрести оборудование для организации во Владикавказе двух дополнительных автоматизированных круглосуточных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и наладить проведение биомониторинга и оздоровления населения. Об этом в интервью ТАСС сообщил гендиректор "Электроцинка" Игорь Ходыко.
"Затраты только по этим двум направлениям на ближайшие два года предусмотрены на сумму в 17 млн рублей. Новые посты будут работать в режиме онлайн. У нас уже работает аналогичный пост в районе клинической больницы Медакадемии. Он передает данные с интервалом в 20 минут", - сказал Ходыко.
По его словам, данные с постов будут направляться в республиканский Центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. "Если Роспотребнадзор выразит желание получать данные с постов, то мы сможем направлять их и в этот контролирующий орган. В целом же на природоохранные мероприятия за период с 2004 года "Электроцинк" затратил свыше 2,6 млрд рублей", - добавил собеседник агентства.
Как отметил Ходыко, внедрение в свинцовом производстве короткобарабанной технологии взамен устаревшей позволило ликвидировать на заводе наиболее активные пылящие источники выбросов вредных веществ в атмосферу, содержащих свинец. "Благодаря закрытию дробильного, шихтарного, агломерационного отделений старого свинцового производства снижение выбросов составило 70% от всех валовых выбросов предприятия. Сегодня в структуре всех выбросов в республике доля завода снизилась с 3% (в 2004 году) до 0,3%. Но мы работаем в промышленной зоне, где есть и другие заводы, плюс не будем забывать, что вред от автомобильного транспорта за последние годы вырос в разы", - уточнил он.
ОАО "Электроцинк" - предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Производит и реализует цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен вторичный, сплавы на основе меди и др.