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Госдолг Северной Осетии увеличился за полгода почти на 20%

Экономика и бизнес
30 августа, 14:27 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 30, августа. /ТАСС
Показатель составил 10 млрд 870,9 млн рублей, сообщил врио министра экономического развития республики Олег Гулуев
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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Госдолг Северной Осетии увеличился за полгода почти на 20% и составил 10,8 млрд рублей.

Об этом сообщил врио министра экономического развития Олег Гулуев на заседании правительства.

"Государственный долг республики с начала года вырос на 19,9% и составил на 1 июля 2016 года 10 млрд 870,9 млн рублей", - сказал Гулуев.

По его словам, в январе-июне текущего года доходы консолидированного бюджета составили 11,6 млрд рублей и снизились по сравнению с уровнем соответствующего периода 2015 года на 1,1% (135,2 млн рублей), что связано в основном с сокращением федеральных дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности республики.

Вместе с тем по ряду показателей отмечена положительная динамика. Так, инвестиции в экономику и социальную сферу республики в первом полугодии за счет всех источников финансирования составили 8,8 млрд рублей (119,6% к соответствующему периоду 2015 года). "Причиной увеличения данного показателя является рост объемов капитальных вложений, направленных на обеспечение безопасности республики", - сказал врио министра.

Удельный вес вложений в данное направление в общей сумме инвестиций в первом полугодии 2016 года составил 43,3% против 31,6% в первом полугодии 2015 года.

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