"Газпром" не опасается конкуренции с Туркменией на рынке Европы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. "Газпром" не опасается конкуренции с газом из Туркмении на европейском рынке, сообщил ТАСС заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев.
"Основной рынок для Туркмении - это Китай, поэтому мы конкуренции не боимся никакой - ни американской, ни туркменской. У нас есть газ, у нас есть инфраструктура, поэтому мы не боимся", - сказал он.
Ранее источник в газовом холдинге говорил ТАСС, что "Газпром экспорт" уведомил "Туркменгаз" о прекращении с 1 января 2016 года покупок туркменского природного газа. Одновременно "Газпром" с 1 января увеличил закупки природного газа из Узбекистана. Договоренности об увеличении закупок узбекского газа были достигнуты в конце декабря 2015 года. При этом, по словам источника агентства, закупки узбекского газа в 2016 году могут превысить 3,1 млрд кубометров, которые в 2015 году были закуплены у Туркмении.