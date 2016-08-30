Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Иран подписал соглашения о сотрудничестве с "Лукойлом" и "Зарубежнефтью"

Экономика и бизнес
30 августа, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Контракты на изучение иранских месторождений также были подписаны с австрийской OMV, французской Total, немецкой Wintershall и индонезийской Pertamina
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписала соглашения об исследовании иранских месторождений с семью зарубежными компаниями, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

"Контракты на изучение иранских месторождений были подписаны с австрийской OMV, французской Total, немецкой Wintershall, индонезийской Pertamina и российскими "Лукойл" и "Зарубежнефть", - сказал глава компании Али Кадор.

Как сообщалось ранее, Иран может окончательно утвердить новый тип нефтяных контрактов к концу 2016 года. Проект новых правил был утвержден правительством в начале августа.

Как пояснил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, подготовленный его ведомством проект предусматривает изменение условий объявления тендеров на освоение нефтяных и газовых месторождений Ирана для иностранных компаний. "Эти условия будут способствовать устранению недоверия (к Ирану) и привлечению в страну иностранных инвестиций", - подчеркнул министр.

По данным ОПЕК, в июле 2016 года Иран добывал 3,6 млн баррелей нефти в сутки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Иран
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве
4
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
5
Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет
6
Работников гипермаркета "Окей" в Сургуте будут судить за отравление почти 200 человек
7
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
Темы дня
Реклама