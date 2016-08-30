СМИ: Иран подписал соглашения о сотрудничестве с "Лукойлом" и "Зарубежнефтью"

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) подписала соглашения об исследовании иранских месторождений с семью зарубежными компаниями, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
"Контракты на изучение иранских месторождений были подписаны с австрийской OMV, французской Total, немецкой Wintershall, индонезийской Pertamina и российскими "Лукойл" и "Зарубежнефть", - сказал глава компании Али Кадор.
Как сообщалось ранее, Иран может окончательно утвердить новый тип нефтяных контрактов к концу 2016 года. Проект новых правил был утвержден правительством в начале августа.
Как пояснил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, подготовленный его ведомством проект предусматривает изменение условий объявления тендеров на освоение нефтяных и газовых месторождений Ирана для иностранных компаний. "Эти условия будут способствовать устранению недоверия (к Ирану) и привлечению в страну иностранных инвестиций", - подчеркнул министр.
По данным ОПЕК, в июле 2016 года Иран добывал 3,6 млн баррелей нефти в сутки.