Медведев: ввод в строй Керченского моста позволит снизить цены в Крыму

ЛИПЕЦК, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что ввод в эксплуатацию Керченского моста позволит снизить цены на товары в Крыму.

"Надеюсь это (открытие моста) даже скажется на ценах там (в Крыму), - заявил он в беседе с пенсионерами в Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор" в Липецкой области.

Как напомнил премьер, сейчас для доставки в Крым людей и грузов нужно использовать паромы или авиацию, с открытием же моста эти перевозки можно будет вести автомобильным транспортом. Глава правительства также отметил, что мост должен быть достроен в ближайшие два года.\