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Власти Москвы начали формировать список третьей волны сноса самостроя

Экономика и бизнес
30 августа, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Сроки появления нового перечня в столичной Госинспеции по делам недвижимости пока не называют
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Москвы начали работу по формированию перечня для третьей волны сноса самостроя. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Госинспеции по делам недвижимости Москвы.

"Говорить о том, что мы начали плановую работу по формированию перечня для следующей волны сноса самостроя, конечно можно, но с другой стороны это наша обычная плановая работа. Формирование такого перечня требует координации многих городских департаментов и служб, как только межведомственная комиссия определиться с этими объектами, только тогда можно будет говорить о появлении нового списка, который, кстати, должен быть утвержден постановлением правительства Москвы", - отметил представитель пресс-службы.

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Он не смог назвать даже обозримые сроки появления нового перечня. Ранее пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости сообщила, что снос объектов из второго списка самостроя в Москве завершится 31 августа, 99% построек из 107 уже демонтированы.

Снос незаконных построек начался в Москве в ночь на 29 августа. Во второй список самостроя, утвержденный правительством Москвы 28 июня, вошли 107 торговых объектов в разных районах города. Согласие на добровольный демонтаж владельцы выразили по 77 объектам, из них 30 демонтированы силами собственников. Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тыс. руб. за кв. метр, если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация - 51 тыс. руб. за каждый кв. метр.

Первая волна сноса самостроя прошла в столице в феврале. Тогда было ликвидировано 103 постройки.

Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье

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Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей

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