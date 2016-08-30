Участники совещания у Дворковича поддержали предложение обнулить пошлину на пшеницу

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Предложение Минсельхоза РФ обнулить экспортную пошлину на пшеницу поддержано на совещании с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, присутствовавший на совещании.
"Обнуление пошлины на вывоз пшеницы поддержано на совещании у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича", - сказал он.
Как сообщил ТАСС глава Российского зернового союза аркадий Злочевский, окончательное решение может быть принято в ближайшее время. "На совещании обсуждалось два сценария - обнуление пошлины до 1 июля 2018 г. или отмена пошлины. Скорее всего, будет принято решение об обнулении. Окончательное решение будет принято в ближайшее время - завтра - послезавтра", - считает глава РЗС.