МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Экспортную пошлину на пшеницу предлагается обнулить до 1 июля 2018 года, сообщил журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Сегодня на совещании с участием вице-премьера РФ Аркадия Дворковича было одобрено предложение Минсельхоза РФ обнулить пошлину на вывоз пшеницы.

"Предлагается обнулить пошлину на вывоз пшеницы до 1 июля 2018 года", - сообщил он.

Ранее Минсельхоз направил в правительство РФ предложение об обнулении пошлины до 1 июля 2017 года.