Яровая: мониторинг единороссов показал, что ряд торговых сетей пытается обойти закон

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мониторинг "Единой России" показал, что ряд компаний пытается уклониться от исполнения закона о торговле. Об этом заявила журналистам руководитель федеральной мониторинговой группы партии по реализации закона о торговле, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

По ее словам, мониторинг проводился в 76 регионах. В 47 из них были созданы горячие линии, на которые поступил 1301 звонок. Было проведено 650 контрольных рейдов в торговых организациях и на рынках, отметила она.

"Нами выявлено 238 новых договоров, заключенных по новым правилам после 15 июля 2016 года. К сожалению, пока их немного. В большей степени договоры перезаключают региональные сети. Они более добросовестны в исполнении закона", - сказала Яровая.

Вместе с тем, как указала депутат, "федеральные торговые сети затягивают начало договорной кампании по заключению новых договоров". "Уже наметились тенденции, что этот процесс будет длиться вплоть до 1 января 2017 года. Выявлены случаи принуждения к перезаключению договоров до 15 июля 2016 года, то есть до вступления в силу закона", - добавила она.

Яровая также отметила, что благодаря закону о торговле в регионах открыто более трех тысяч ярмарок, где покупатель может приобрести качественную продукцию без торговых наценок. "Защита отечественного производителя от поборов и дискриминационных практик - наша цель. Потому что только защищенный производитель будет работать в интересах покупателя. Наши отечественные производители готовы расширять производство и подтверждают высокое качество, поэтому мы будем защищать производителя и покупателя в праве на взаимовыгодную встречу", - заключила она.

В конце июня Госдума приняла поправки к закону о торговле, согласно которым совокупный размер бонуса, уплачиваемого поставщиком, не может превышать 5%. В расчет ретробонуса включаются маркетинговые, логистические услуги, а также услуги по подготовке товаров к продаже. Закон сокращает сроки оплаты за поставленную продукцию: продовольственные товары со сроком годности менее 10 дней подлежат оплате в срок не позднее восьми дней с момента приемки, товары со сроком годности от 10 до 30 дней - не позднее 25 дней, а товары со сроком годности свыше 30 дней, включая российский алкоголь, - не позднее 40 дней. 4 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон.