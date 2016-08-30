Минфин России предложил повысить минимальную цену на водку до 197 рублей

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минфин России предлагает повысить минимальную розничную цену на водку до 197 рублей. Соответствующий проект о внесении изменений в отдельные приказы опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, минимальная отпускная цена у производителя составит 177 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, для оптовых закупок - 180 рублей, а для розничной продажи - 197 рублей.
Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений.
Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевого нелегального алкоголя. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды - до 199 рублей и до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 рублей.