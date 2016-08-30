Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин России предложил повысить минимальную цену на водку до 197 рублей

Экономика и бизнес
30 августа, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минфин России предлагает повысить минимальную розничную цену на водку до 197 рублей. Соответствующий проект о внесении изменений в отдельные приказы опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, минимальная отпускная цена у производителя составит 177 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, для оптовых закупок - 180 рублей, а для розничной продажи - 197 рублей.

Сейчас проект находится на стадии публичных обсуждений.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевого нелегального алкоголя. В 2014 году минимальная розничная цена на водку поднималась дважды - до 199 рублей и до 220 рублей. С 1 февраля 2015 года стоимость была снижена до 185 рублей.

Смотрите также

Минимальная цена на водку в России с 13 июня вырастет до 190 рублей
СМИ: участники рынка предлагают поднять минимальную цену водки до 230 руб./0,5 л.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
4
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
7
США назначали награду за информацию о бывшем омоновце из Таджикистана, вступившем в ИГ
Темы дня
Реклама