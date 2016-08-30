Исследование: россияне стали реже менять мобильные телефоны

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россияне стали реже менять мобильные телефоны на новые. На вопрос, "как давно вы покупали мобильный телефон, которым пользуетесь", 38% респондентов ответили "более 12 месяцев назад". Год назад телефонами, которым более 12 месяцев, пользовались 32% россиян, свидетельствуют данные исследования "Рынок мобильной розницы России" аналитической компании AC&M-Consulting.

В Москве телефоны, купленные более 12 месяцев назад, оказались у 35% жителей против 24% в 2015 году.

В целом количество реализованных телефонов и смартфонов в России в 2015 году сократилось на 12-15%.

"Единственным существенным драйвером замены абонентского устройства выступает стремление наиболее активной и молодой части потребителей стать обладателем аппарата с возможностями LTE", - отмечается в исследовании. Если в 2015 году только 14% москвичей использовали телефоны с поддержкой LTE, то в 2016 году их число выросло до 21%. В регионах телефоны с поддержкой LTE есть у 12% респондентов против 9% в 2015 году.

AC&M отмечает, что потребитель чаще идет за новым аппаратом к операторам - наблюдается постепенное перемещение потока из специализированной мобильной розницы в собственные точки обслуживания операторов. Если в 2015 году в монобрендовых салонах (работающих под брендом сотовых операторов - прим. ред.) в Москве покупались 21% телефонов, то в 2016 году - уже 24%. По регионам продажи в монобрендовых салонах выросли с 19% до 22%.

"На рынке дистрибуции грядут грандиозные перемены. Бизнес, который почти два десятилетия питали операторы за счет комиссионных и бонусных выплат, постепенно теряет эту высокомаржинальную выручку. В перспективе операторы могут и вовсе отказаться от порочной практики агрессивных продаж и сосредоточиться на снижении неоправданно высокого оттока", - подчеркивается в исследовании.