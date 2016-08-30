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"Тигролет" с изображением амурского тигра на фюзеляже появится у авиакомпании "Россия"

Экономика и бизнес
30 августа, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ранее самолет в "тигриной" ливрее был также в парке остановившей свою работу "Трансаэро"
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в ближайшее время представит самолет в тигриной окраске - двухэтажный Boeing 747, на фюзеляже которого нарисована морда амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "России".

"Авиакомпания "Россия" и центр "Амурский тигр" в ближайшее время представят самолет Boeing 747-400 (названный в честь города "Южно-Сахалинск") в тигриной раскраске, - сказал собеседник агентства. - "Тигролет", как его называют сотрудники компании "Россия", является еще одним подтверждением важности привлечения широкого общественного внимания к делу сохранения популяции редких видов диких животных".

По данным компании, сейчас самолет с бортовым номером EI-XLD находится в аэропорту Фьюмичино (Италия). В настоящее время самолет уже перекрашен. Перевозить в города Дальнего Востока и на популярные курорты России борт сможет до 522 пассажиров.

Ранее самолет в "тигриной" ливрее был также в парке остановившей свою работу "Трансаэро". Задачей необычной ливреи тоже было привлечение внимания международной и российской общественности к вопросам охраны окружающей среды и к проблеме сохранения редких видов животных.

Центр "Амурский тигр" был создан в 2013 году Русским географическим обществом по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди целей "Амурского тигра" изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России посредством реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно- просветительских проектов.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", на данный момент является третьей авиакомпанией РФ по объему перевозок. На данный момент в авиапарке компании эксплуатируется 58 самолетов: 32 самолета семейства Airbus А-320, 15 Boeing-737, пять лайнеров семейства Boeing-777 и шесть Boeing-747.

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