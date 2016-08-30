Медведев примет участие в Восточноазиатском саммите 7-8 сентября во Вьентьяне

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 7-8 сентября примет участие в 11-м Восточноазиатском саммите в столице Лаоса Вьентьяне. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Темы 11-го Восточноазиатского саммита - укрепление безопасности и обеспечение устойчивого экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе, состояние и перспективы сотрудничества в рамках ВАС в приоритетных сферах: энергетике, финансах, здравоохранении, образовании. По итогам саммита планируется принять декларации ВАС по миграционной проблематике и продвижению сотрудничества в области инфраструктурного развития в Восточной Азии", - говорится в сообщении.
Медведев проведет также ряд двусторонних встреч "на полях" саммита.
Восточноазиатский саммит был создан для стратегического диалога лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам безопасности и экономического роста. Форум проводится ежегодно, в этом году саммит соберет руководителей 18 стран.