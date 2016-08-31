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Медведев проведет совещание о бюджетных расходах на строительство и ЖКХ в 2017-2019 гг.

Экономика и бизнес
31 августа, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о расходах федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в части жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

В совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев.

В период подготовки проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку глава кабмина уже провел серию совещаний, посвященных расходам по основным направлениям. Тематике ЖКХ и строительства, особенно строительства жилья, традиционно уделяется большое внимание на совещаниях у главы правительства. 13 июля на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам Медведев заявил, что рынок ЖКХ нужно сделать действительно конкурентным и прозрачным.

"В сфере жилищно-коммунального хозяйства наша главная цель - сделать рынок коммунальных услуг действительно конкурентным, чтобы на нем работали ответственные, эффективные компании, современные компании, прозрачные, с прозрачным механизмом ценообразования и для потребителей, и поставщиков услуг, а информация аккумулировалась в единой для всей сферы ЖКХ информационной системе", - подчеркнул он.

Медведев добавил, что многие россияне часто жалуются на недоступность или неясность информации в этой сфере. Если это изменить, можно будет избежать "раздувания" стоимости коммунальных услуг, уверен премьер.

Что касается строительства жилья, то ранее сообщалось, что в правительстве рассчитывают на рост объема вводимого жилья с 85,3 млн кв. м в 2015 г. до 100 млн кв. м в 2020 г., а количество выданных ипотечных кредитов должно увеличиться с 700 тыс. в 2015 г. до 1,2 млн в 2020 г. Также определены дополнительные аналитические показатели - объем выданных ипотечных кредитов (рост с 1,2 трлн руб. в 2015 г. до 2,5 трлн руб. в 2020 г.) и коэффициент доступности жилья, который в 2020 г. составит 2,4 года.

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