Ростом котировок открылись торги в Токио на фоне укрепления доллара

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ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Японии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в среду уверенным ростом котировок на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) поднялся на 0,86% до отметки 16 872,01 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, заработал 0,87% и поднялся до 1 324,44 пункта.
Главным фактором роста на открытии стало продолжающееся укрепление курса доллара к иене, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. "Недавние заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США о возможном скором повышении учетной ставки продолжают подталкивать курс доллара вверх, что позитивно сказывается на настроениях инвесторов", - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,53 пункта и вышел на отметку в 102,89-102,90 иены за $1.