На ДВЖД поставлен исторический рекорд суточного грузооборота

ХАБАРОВСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Рекордный суточный грузооборот за всю историю Дальневосточной железной дороги достигнут 29 августа, он превысил 684 млн тонно-километров. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ДВЖД.

"На Дальневосточной железной дороге достигнут рекордный за всю историю показатель суточного грузооборота. 29 августа он превысил отметку в 684 млн тонно-километров. Вместе с рекордом грузооборота в этот же день зафиксирован рост ряда других важных эксплуатационных показателей", - отметили в пресс-службе.

Как уточнил начальник диспетчерского центра управления перевозками Николай Жариков, 29 августа с соседних железных дорог ДВЖД приняла 116 поездов - максимальное количество в августе. Всего в направлении тихоокеанских портов и пограничных переходов со всей сети железных дорог России на ДВЖД приходит 36% экспортных грузов, в то время как 10 лет назад приходило 22 %.

ДВЖД планирует в 2016 году увеличить перевозки к тихоокеанским портам почти на 10 % и перевезти 116 млн тонн грузов. В 2015 году в адрес портов было перевезено 105,7 млн тонн груза с ростом к 2014 году на 5,5 %. К 2020 году на Находкинском направлении возможен рост ежегодных перевозок на 20 млн тонн, в направлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла - на 50,4 млн тонн, Владивостокского - на 3,5 млн. По итогам прошлого года на этих направлениях перевезли 55,6, 25 и 8,5 млн тонн соответственно.

Дальневосточная железная дорога (филиал ОАО "РЖД") пролегает по территории Хабаровского, Приморского краев, Якутии, Амурской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области. Управление дороги находится в Хабаровске. Эксплуатационная длина - почти шести тысяч километров.