Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На ДВЖД поставлен исторический рекорд суточного грузооборота

Экономика и бизнес
31 августа, 5:37 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
Показатель превысил 684 млн тонно-километров
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Рекордный суточный грузооборот за всю историю Дальневосточной железной дороги достигнут 29 августа, он превысил 684 млн тонно-километров. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ДВЖД.

"На Дальневосточной железной дороге достигнут рекордный за всю историю показатель суточного грузооборота. 29 августа он превысил отметку в 684 млн тонно-километров. Вместе с рекордом грузооборота в этот же день зафиксирован рост ряда других важных эксплуатационных показателей", - отметили в пресс-службе.

Как уточнил начальник диспетчерского центра управления перевозками Николай Жариков, 29 августа с соседних железных дорог ДВЖД приняла 116 поездов - максимальное количество в августе. Всего в направлении тихоокеанских портов и пограничных переходов со всей сети железных дорог России на ДВЖД приходит 36% экспортных грузов, в то время как 10 лет назад приходило 22 %.

ДВЖД планирует в 2016 году увеличить перевозки к тихоокеанским портам почти на 10 % и перевезти 116 млн тонн грузов. В 2015 году в адрес портов было перевезено 105,7 млн тонн груза с ростом к 2014 году на 5,5 %. К 2020 году на Находкинском направлении возможен рост ежегодных перевозок на 20 млн тонн, в направлении Ванинско-Совгаванского транспортного узла - на 50,4 млн тонн, Владивостокского - на 3,5 млн. По итогам прошлого года на этих направлениях перевезли 55,6, 25 и 8,5 млн тонн соответственно.

Дальневосточная железная дорога (филиал ОАО "РЖД") пролегает по территории Хабаровского, Приморского краев, Якутии, Амурской и Сахалинской областей и Еврейской автономной области. Управление дороги находится в Хабаровске. Эксплуатационная длина - почти шести тысяч километров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
Ученые в США считают, что необычный сигнал, полученный астрофизиками в РФ, исходил с Земли
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама