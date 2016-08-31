Цена пачки сигарет в Австралии может вырасти до $30 через четыре года

СИДНЕЙ, 31 августа. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии внесло на рассмотрение федерального парламента законопроект о повышении в течение предстоящих четырех лет акцизов на табачную продукцию ежегодно на 12,5%.

"Согласно данным различных исследований, повышение налогов является одним из самых эффективных способов сокращения числа курящих", - заявила министр по делам доходов и финансовых операций Келли О'Дуайер, представляя законопроект в палате представителей. "Более высокие цены (на сигареты) заставляют людей бросать курить", - пояснила министр. Она также сообщила, что в настоящее время в Австралии курят около 2,7 млн человек. По данным медиков, примерно две трети этих людей умрут от вызываемых курением болезней, если не откажутся от вредной привычки.

По оценкам австралийского Минфина, повышение табачных акцизов поможет решению проблемы хронических дефицитов федерального бюджета, поскольку в ближайшие четыре года принесет казне дополнительно 4,7 млрд долларов (около 3,6 млрд долларов США). Ожидается, что правительственный законопроект будет одобрен без каких-либо проволочек - ранее парламентарии оппозиционной Лейбористской партии неоднократно заявляли, что его поддержат.

В настоящее врем пачка сигарет в Австралии стоит от 20 до 25 долларов (от $15,2 до $19). По прогнозам экономистов, в результате реализации правительственных планов в 2020 году цена пачки составит более $40 (более $30).