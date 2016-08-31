Общая стоимость проектов Якутии на ВЭФ составляет почти 650 млрд рублей

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ЯКУТСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутия на площадке II Восточного экономического форума (ВЭФ) представит 22 проекта общей стоимостью 648 млрд рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил замминистра экономики республики Евгений Чекин.
"Всего будет представлено 22 проекта, общая стоимость которых оценивается в 648,3 млрд рублей. Это проекты в сфере транспорта, туризма, горнодобывающие проекты, сельскохозяйственные, судостроения", - уточнил он.
Так, наибольшая сумма инвестиций в сфере ТЭК - 495 млрд рублей, судостроении - 65 млрд рублей, проект строительства мостового перехода через реку Лена оценивается в 56 млрд рублей, горнодобывающие проекты - в 13,3 млрд рублей, проекты в сфере недвижимости - в 7,5 млрд рублей, сельском хозяйстве - в 5,5 млрд рублей, туризме - в 4 млрд рублей и в сфере IT-технологий - в 2 млрд рублей. Как отметил Чекин, все эти проекты находятся в высокой степени готовности, поэтому они будут наиболее интересные инвесторам.
"Минвостокразвития отобрал все проекты, предложенные Якутией. В числе этих 22 проектов четыре проекта компании "Алроса", проект ТОР "Южная Якутия" и 17 проектов государственных", - уточнил он.
По итогам ВЭФ Якутией планируется подписать 12 соглашений. В прошлом году на ВЭФ во Владивостоке Якутия заключила шесть соглашений с инвесторами на сумму более 168 млрд рублей.
Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.
Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.