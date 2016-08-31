Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: газовый хаб в Болгарии будет стоить не менее €1,2 млрд

Экономика и бизнес
31 августа, 7:46 UTC+3 СОФИЯ /Корр. ТАСС, Игорь Ленкин
"Булгаргаз" представит четыре бизнес-модели реализации проекта на форуме в Варне
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Nati Harnik

СОФИЯ, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Стоимость строительства газораспределительного центра "Балкан" в районе болгарской Варны составит от €1,2 до €2 млрд. Об этом сообщила болгарская газета "Стандарт" со ссылкой на исполнительного директора компании "Булгартрансгаз" Георгия Гегова.

"Стоимость строительства будущего газораспределительного центра "Балкан" в районе Варны составит от €1,2 до €2 млрд. "Булгаргаз" представит четыре бизнес-модели реализации проекта", - сообщил Гегов изданию. Он уточнил, что разница в €800 млн в цене обусловлена разными вариантами итогового проекта, которые и будут предложены потенциальным инвесторам на международной конференции в Варне 5 сентября.

Свое участие в форуме на данный момент подтвердили 35 крупных международных газовых компаний, европейские финансовые организации и инвестиционные фонды.

"Все еще нет подтверждения об участии в конференции со стороны российской компании "Газпром". Присутствие экспертов "Газпрома" на конференции особенно важно, так как поставки российского газа по дну Черного моря, как частичный вариант проекта "Южный поток", это один из четырех вариантов доставки газа в газораспределительный центр "Балкан", - отмечает газета.

"Стандарт" уточняет, что окончательно стоимость строительства хаба будет ясна после выбора бизнес-модели и проведения предпроектных исследований, которые состоятся не ранее конца 2017 года.

Болгарию на форуме будет представлять премьер-министр Бойко Борисов, вице-премьер Томислав Дончев и министр энергетики Теменужка Петкова. От Еврокомиссии должен выступить представитель энергетического департамента Клаус- Дитер Борхард.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Болгария
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
16
Игорные зоны в России
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве отменено более 30 авиарейсов
2
Трое вооруженных мужчин угнали у москвича Land Cruiser
3
Путин не исключает принятие закона о приоритете зарплат перед другими выплатами
4
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Массовая драка произошла в Махачкале
7
СМИ: газовый хаб в Болгарии будет стоить не менее €1,2 млрд
Темы дня
Реклама