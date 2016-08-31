СМИ: газовый хаб в Болгарии будет стоить не менее €1,2 млрд

СОФИЯ, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Стоимость строительства газораспределительного центра "Балкан" в районе болгарской Варны составит от €1,2 до €2 млрд. Об этом сообщила болгарская газета "Стандарт" со ссылкой на исполнительного директора компании "Булгартрансгаз" Георгия Гегова.

"Стоимость строительства будущего газораспределительного центра "Балкан" в районе Варны составит от €1,2 до €2 млрд. "Булгаргаз" представит четыре бизнес-модели реализации проекта", - сообщил Гегов изданию. Он уточнил, что разница в €800 млн в цене обусловлена разными вариантами итогового проекта, которые и будут предложены потенциальным инвесторам на международной конференции в Варне 5 сентября.

Свое участие в форуме на данный момент подтвердили 35 крупных международных газовых компаний, европейские финансовые организации и инвестиционные фонды.

"Все еще нет подтверждения об участии в конференции со стороны российской компании "Газпром". Присутствие экспертов "Газпрома" на конференции особенно важно, так как поставки российского газа по дну Черного моря, как частичный вариант проекта "Южный поток", это один из четырех вариантов доставки газа в газораспределительный центр "Балкан", - отмечает газета.

"Стандарт" уточняет, что окончательно стоимость строительства хаба будет ясна после выбора бизнес-модели и проведения предпроектных исследований, которые состоятся не ранее конца 2017 года.

Болгарию на форуме будет представлять премьер-министр Бойко Борисов, вице-премьер Томислав Дончев и министр энергетики Теменужка Петкова. От Еврокомиссии должен выступить представитель энергетического департамента Клаус- Дитер Борхард.