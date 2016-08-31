Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и составил 65,25 рубля

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 65,25 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,02% и составил 1985,99 пункта.