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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи не изменился и составил 65,25 рубля

Экономика и бизнес
31 августа, 10:04 дата обновления: 31 августа, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 65,25 рубля.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос на 0,02% и составил 1985,99 пункта.

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