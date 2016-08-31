Торги в Токио закрылись в плюсе, доллар продолжает укрепляться к иене

ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Японии Токийской фондовой бирже завершились уверенным ростом котировок на фоне продолжающегося укрепления курса доллара к иене.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, поднялся на 0,97%, до отметки 16 887,40 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, прибавил 1,27% и достиг отметки 1 329,54 пункта.

Укрепление курса иены к доллару, в чем так заинтересованы японские крупные корпорации, по-прежнему остается главным фактором роста в Токио, считает аналитик Nomura Securities Маки Савада. "Сейчас инвесторы готовы рисковать - продолжающееся падение иены толкает вверх цены на акции крупных экспортеров и снижает обострившиеся было опасения игроков, что доходность корпораций сильно просядет из-за упавшего этим летом доллара", - считает она.

Укрепление доллара продолжается после прозвучавших на прошлой неделе заявлений руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США, считает аналитик Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Минори Утида. "Высказывания со стороны ФРС, а также спекуляции о том, что на этом фоне и центральный Банк Японии проведет очередное расширение своей монетарной политики, уверенно поддерживают рост курса доллара к иене", - отметил он.

С открытия валютных торгов курс доллара укрепился на 0,83 пункта и вышел на отметку 103,19-102,20 иены за доллар.

Лидерами роста на сегодняшних торгах стали японские энергетические компании. В частности, акции Tokyo Electirc Power и Mitsumi Electric выросли на 43 иены (11,50%) и на 105 иен (11,11%), до отметок 417 иен и 1 050 иен соответственно.