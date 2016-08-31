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Канада подала заявку на вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций

Экономика и бизнес
31 августа, 11:19 UTC+3 /Корр. ТАСС, Роман Баландин
"Успех в экономике завтрашнего дня требует от нас стратегических партнерств и открытости по отношению к миру", - заявил канадский министр финансов Уильям Франсис Морно
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ПЕКИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Канада подала официальную заявку на вступление в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Об этом в среду на совместной пресс-конференции с президентом этого международного финансового института Цзинь Лицюнем заявил канадский министр финансов Уильям Франсис Морно.

"Успех в экономике завтрашнего дня требует от нас стратегических партнерств и открытости по отношению к миру", - приводятся в пресс-релизе финансового института слова Уильяма Франсиса Морно. "Канада всегда ищет возможности для того, чтобы дать надежду людям по всему миру и создать для них возможности. Участие в АБИИ - это возможность для нас сделать это", - резюмировал он.

"Мы горячо приветствуем решение Канады подать заявку на вступление в АБИИ. Это демонстрирует уверенность этой страны в сильных основах, которые Банк создал в наши первые несколько месяцев работы", - заявил Цзинь Лицюнь.

Создание АБИИ инициировано председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году. Ключевая миссия банка - преодоление инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона. В сферу деятельности института будет входить широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техпомощь. В настоящее время в него входят 57 стран, из них 20 - нерегиональные государства.

По соглашению об учреждении АБИИ, его уставный капитал составил $100 млрд. Россия стала обладателем 65 тыс. 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Это позволило ей стать третьей по количеству акций и голосов страной после Китая и Индии, которые получили по 26,06% и 7,5% голосов соответственно. В пятерку крупнейших соучредителей по объему вложений из 57 стран входят Китай, Индия, Россия, Германия и Южная Корея.

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