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Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат

Экономика и бизнес
31 августа, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
"из-за кризиса вновь начали расти долги по заработной плате, поэтому, конечно, зарплата должна быть приоритетной и защищенной", - заявил замсекретаря Генсовета "Единой России", зампред ГД Андрей Исаев
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" готова совместно с Федерацией независимых профсоюзов России разработать законопроект, который закрепил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами. Об этом ТАСС заявил замсекретаря Генсовета "Единой России", зампред Госдумы Андрей Исаев.

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Ранее президент РФ Владимир Путин назвал обоснованной идею о необходимости разработки такого законопроекта, высказанную главой федерации Михаилом Шмаковым.

"Я думаю, партия совместно с профсоюзами могла бы разработать такой законопроект", - сказал Исаев.

По его словам, "речь должна идти о том, чтобы была выплачена заработная плата, например, исходя из "не выше средней по региону в приоритетном порядке". "Все остальное - налоги, взносы в равной очереди", - пояснил Исаев.

Он также назвал предложение Шмакова обоснованным, так как сегодня, по его словам, зарплата и обязательные платежи (такие, как налоги и взносы во внебюджетные фонды) поставлены в одну очередь при недостатке средств на счету того или иного предприятия. "Но фактически, естественно, что налоги и взносы в безусловном порядке вычитаются налоговыми службами в первую очередь. Сегодня у нас из-за кризиса вновь начали расти долги по заработной плате, поэтому, конечно, зарплата должна быть приоритетной и защищенной", - указал Исаев.

В то же время, по его мнению, "нельзя допустить злоупотреблений - чтобы выводились под предлогом высоких зарплат топ-менеджеров деньги, которые должны были бы идти на налоги, на взносы, на расплату с кредиторами".

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