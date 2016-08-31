Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" готова совместно с Федерацией независимых профсоюзов России разработать законопроект, который закрепил бы приоритет заработной платы перед другими выплатами. Об этом ТАСС заявил замсекретаря Генсовета "Единой России", зампред Госдумы Андрей Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал обоснованной идею о необходимости разработки такого законопроекта, высказанную главой федерации Михаилом Шмаковым.

"Я думаю, партия совместно с профсоюзами могла бы разработать такой законопроект", - сказал Исаев.

По его словам, "речь должна идти о том, чтобы была выплачена заработная плата, например, исходя из "не выше средней по региону в приоритетном порядке". "Все остальное - налоги, взносы в равной очереди", - пояснил Исаев.

Он также назвал предложение Шмакова обоснованным, так как сегодня, по его словам, зарплата и обязательные платежи (такие, как налоги и взносы во внебюджетные фонды) поставлены в одну очередь при недостатке средств на счету того или иного предприятия. "Но фактически, естественно, что налоги и взносы в безусловном порядке вычитаются налоговыми службами в первую очередь. Сегодня у нас из-за кризиса вновь начали расти долги по заработной плате, поэтому, конечно, зарплата должна быть приоритетной и защищенной", - указал Исаев.

В то же время, по его мнению, "нельзя допустить злоупотреблений - чтобы выводились под предлогом высоких зарплат топ-менеджеров деньги, которые должны были бы идти на налоги, на взносы, на расплату с кредиторами".