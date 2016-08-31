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Иран начнет добывать нефть на месторождении Южный Парс до конца года

Экономика и бизнес
31 августа, 11:47 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Иранская национальная нефтяная компания рассчитывает добывать на этом участке 35 тыс. баррелей в день
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ТЕГЕРАН, 31 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран начнет добывать нефть на месторождении Южный Парс в Персидском заливе до конца текущего года. Об этом сообщил в среду агентству Тасним заместитель министра нефти ИРИ, руководитель Иранской национальной нефтяной компании (ИННК) Али Кардор.

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"В настоящее время в ОАЭ завершается монтаж нефтедобывающей платформы. После окончания монтажных работ она будет отбуксирована в иранские территориальные воды и установлена на первом участке нефтяного пласта Южного Парса. ИННК рассчитывает добывать на этом участке 35 тыс. баррелей в день", - сказал он.

Что касается второго и последующих участков нефтеносной части месторождения, то их разработку планируется передать иностранным компаниям, поскольку Иран не обладает технологиями ведения там нефтедобычи, отметил Кардор. По его словам, на освоение этого участка будет объявлен международный тендер по новым правилам, которые сейчас проходят процедуру утверждения в парламенте ИРИ.

Находящееся в Персидском заливе между Ираном и Катаром крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение разделено на две части - иранскую и катарскую. Запасы иранской части оцениваются в 13,8 трлн кубометров газа и 27 млрд баррелей нефти. Иран ведет поэтапное освоение месторождения, разбив всю его площадь на 28 участков (фаз).

По данным иранского министерства нефти, в июне Иран добывал на Южном Парсе 354 млн кубометров газа в день, однако нефтедобычу пока не начинал, в то время как Катар уже с конца прошлого века получает нефть с этого месторождения.

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