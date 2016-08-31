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Накопительная часть пенсий будет заморожена

Экономика и бизнес
31 августа, 12:37 UTC+3
Трансферт в пенсионный фонд не запланирован, сказала вице-премьер Ольга Голодец
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Накопительная часть пенсии будет заморожена, заявила журналистам вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"Заморозка будет", - сказала Голодец. Она добавила, что трансферт в пенсионный фонд не запланирован."У нас не запланирован, уже предельные лимиты доведены", - подчеркнула Голодец.

 История вопроса

Впервые о заморозке накопительной части пенсий было объявлено в сентябре 2013 года при подготовке государственного бюджета на 2014 год. Сообщалось, что перечисление средств в накопительную часть пенсий будет заморожено, и все деньги пойдут в страховую часть ПФР.

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Заморозка пенсий впоследствии была продлена на 2015 год, велось обсуждение о возможной отмене накопительной компоненты. В апреле 2015 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что накопительная часть пенсии будет сохранена.

7 октября 2015 года глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что принято решение о заморозке пенсионных накоплений на 2016 год. За счет заморозки пенсионных накоплений и снижения объема трансферта в ПФР в бюджете-2016 было сэкономлено 342,2 млрд руб., из этих средств могут быть профинансированы программы в рамках плана поддержки экономики в этом году.

Доиндексация или единовременная выплата

Между тем, 23 августа стало известно, что правительство России приняло решение произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года вместо дополнительной индексации пенсий во втором полугодии 2016 года.

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Выплаты получат 43 млн российских пенсионеров. Представители социального блока Госдумы и Совета Федерации поддержали решение правительства, объяснив это тем, что данная выплата "лучше, чем ничего".

Эксперты подсчитали, что экономия бюджета составит 550 млрд рублей.

Пенсии неработающим пенсионерам в 2016 году были проиндексированы в феврале 2016 года лишь частично - на 4% вместо 12,9%. Именно такой была инфляция в 2015 году. Вместе с тем в законе было обозначено обязательство рассмотреть вопрос о дополнительной индексации пенсий в конце 2016 года с учетом экономических показателей первого полугодия.

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