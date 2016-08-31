Баталина: решение о приоритете выплаты зарплаты позволит снизить социальную напряженность

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Законодательное закрепление приоритета заработной платы перед другими выплатами позволит ускорить погашение задолженности по зарплате и снизить социальную напряженность. Такое мнение ТАСС высказала глава комитета Госдумы по труду, замсекретаря Генсовета "Единой России" Ольга Баталина.
По ее словам, проблема задолженности по зарплате остается достаточно острой. На 1 августа суммарная задолженность по зарплате составляла 3,7 млрд рублей, отметила Баталина. Предприятия, как указала глава комитета, задолжали 73 тысячам работников. При этом, по словам Баталиной, 920 млн рублей - это задолженность предприятий, которые находятся уже в стадии банкротства.
"Люди по несколько месяцев не получают зарплату, у них семьи, дети. Новую работу сегодня в отдельных регионах и отраслях найти непросто. Поэтому поддерживаю позицию президента и считаю, что предложение, направленное на скорейшее погашение задолженности перед ними, требует оперативной проработки", - сказала Баталина.
Замсекретаря Генсовета "Единой России" пояснила, что в основном трудности с выплатой зарплат испытывают предприятия обрабатывающей промышленности, строительства и транспорта. "Среди регионов наибольшая задолженность сложилась в Приморском крае, в Иркутской области, в Москве, в Московской области, в Хабаровском крае и в Амурской области. Основной причиной задолженности является отсутствие у организаций собственных средств", - заметила Баталина. "В этих условиях реализация этого предложения, я рассчитываю, позволит поддержать людей и снизить степень социальной напряженности в регионах", - добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова законодательно закрепить приоритет заработной платы перед другими выплатами, в том числе перед взносами в социальные фонды и налогами.