ЦБ РФ повысил на 1 сентября курс доллара до 65,25 руб., курс евро - до 72,69 руб.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 1 сентября официальный курс доллара на уровне 65,2535 руб., что на 34,63 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 18,46 копейки - до 72,6859 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 27,35 копейки - до 68,5981 руб.

Рубль: факторы падения и точки роста