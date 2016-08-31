ЦБ РФ повысил на 1 сентября курс доллара до 65,25 руб., курс евро - до 72,69 руб.

Власти Москвы разработали проект реконструкции МКАД от Ярославского до Дмитровского шоссеМосква 31 августа, 13:39
Тимошенко заявила о возможности привлечь к уголовной ответственности премьер-министраМеждународная панорама 31 августа, 13:34
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"Общество 31 августа, 13:09
Курская компания занялась производством пуленепробиваемого стеклаБанк историй успеха 31 августа, 13:07
Фестиваль национальных культур "Этнолайф" пройдет в Тюменской областиНовости Тюменской области 31 августа, 12:54
Волейболист Тетюхин не планирует завершать карьеру и выступит в предстоящем сезонеСпорт 31 августа, 12:52
В Боткинской больнице в Москве после капремонта открыт корпус нейрохирургииМосква 31 августа, 12:50
СМИ: певец Крис Браун освобожден под залог в $250 тыс.Происшествия 31 августа, 12:26
Власти согласовали памятник писателю Сергею Довлатову в ПетербургеКультура 31 августа, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 1 сентября официальный курс доллара на уровне 65,2535 руб., что на 34,63 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 18,46 копейки - до 72,6859 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 27,35 копейки - до 68,5981 руб.
Рубль: факторы падения и точки роста