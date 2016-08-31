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ЦБ РФ повысил на 1 сентября курс доллара до 65,25 руб., курс евро - до 72,69 руб.

Экономика и бизнес
31 августа, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 27,35 копейки - до 68,5981 рубля
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 1 сентября официальный курс доллара на уровне 65,2535 руб., что на 34,63 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 18,46 копейки - до 72,6859 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 27,35 копейки - до 68,5981 руб.

Рубль: факторы падения и точки роста

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