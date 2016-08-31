Медведев потребовал исключить наживу за счет искусственно завышенных цен на лекарства

ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал исключить возможность наживы за счет искусственно завышенных цен на лекарства.

"Нужно исключить возможность наживаться, играя на искусственно созданной разнице цен (на лекарства)", - заявил он на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова выразила уверенность в том, что цены на лекарства в 2017 году останутся на уровне цен текущего года. "По нашим расчетам, на будущий год мы сохраним те цены, которых мы достигли в этом году. Это позволит нам иметь дополнительную экономию в бюджете не менее 6 млрд рублей", - заявила министр.

По словам главы Минздрава, рост цен на жизненно важные лекарства составил в этом году не более 1%. "В этом году отмечаем фактически стабильную цену: у нас рост всего составил 0,4%, причем по всем основным ценовым сегментам не превысил 1%", - заявила она.

Скворцова напомнила, что президент РФ дал поручение всем губернаторам субъектов РФ, мэрам взять под особый контроль лекарственное обеспечение регионов, ценовую политику при осуществлении закупок на территориях субъектов РФ. "В сентябре мы проведем повторное совещание с докладом президенту по ситуации в каждом регионе РФ", - сказала Скворцова.

Глава Минздрава констатировала, что ситуация с лекарственным обеспечением в стране "абсолютно стабильна и держится под контролем".