Экс-генподрядчик "Зенит-Арены" подал в суд на Комитет по строительству Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове "Инжтрансстрой-СПб" подал в суд на Комитет по строительству Петербурга.
Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В суд 29 августа поступило три исковых заявления: два от компании "Трансстрой" и одно от "Инжтрансстрой-СПб". Во всех трех исках третьими лицами являются Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" и ПАО "Банк ВТБ (представитель банковских гарантий бывшего генподрядчика - прим. ТАСС). Суть претензий не отражена на сайте.
В компании "Инжтрансстрой-СПб" отказались давать комментарии по поводу исков.
Ранее сообщалось, что администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове компанией "Инжтрансстрой-СПб". Она передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд руб., которые не смог объяснить генподрядчик. Сообщалось также, что работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд руб. из запланированных 5,5 млрд.
Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города. В комитете по строительству ТАСС сегодня подтвердили, что документы получены.
Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд руб. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит-Арена" увеличена на 4,3 млрд руб. - до 39,2 млрд.