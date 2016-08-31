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СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублями

Экономика и бизнес
31 августа, 14:58 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, стороны "приступили к техническим переговорам по подготовке соглашения о свободной торговле"
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© EPA/JENS BUETTNER

АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и Россия обсуждают возможность осуществления взаиморасчетов в рублях на территории Турции и в лирах на территории России. Как сообщает телеканал Haber7, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на Российско-турецком медиафоруме в Анталье.

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"Из-за событий, произошедших в двусторонних отношениях, обе наши страны пострадали. Это был больной период. Недавно наши Центробанки провели переговоры по вопросам осуществления взаиморасчетов в торговле в рублях и турецких лирах", - сказал он. Министр добавил, что "советует гостям из России использовать в Турции рубли".

"В октябре мы с министром энергетики России (Александром Новаком - прим.ТАСС) встретимся и проведем заседание российско-турецкой смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и большой бизнес-форум. Одна из наших целей, чтобы россияне в Анталье и всей Турции могли расплачиваться рублями, а турки в России - лирами", - сказал он.

Зейбекчи также отметил, что стороны "приступили к техническим переговорам по подготовке соглашения о свободной торговле".

Российско-турецкие отношения

  • В октябре 2015 года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.
  • Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.
  • В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме.
  • После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.
  • Ограничение на выполнение чартерных перелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа.

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Справочная информация

По данным ассоциации, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.

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