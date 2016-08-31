СМИ: россиянам в Турции могут разрешить расплачиваться рублями

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АНКАРА, 31 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турция и Россия обсуждают возможность осуществления взаиморасчетов в рублях на территории Турции и в лирах на территории России. Как сообщает телеканал Haber7, об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи на Российско-турецком медиафоруме в Анталье.
"Из-за событий, произошедших в двусторонних отношениях, обе наши страны пострадали. Это был больной период. Недавно наши Центробанки провели переговоры по вопросам осуществления взаиморасчетов в торговле в рублях и турецких лирах", - сказал он. Министр добавил, что "советует гостям из России использовать в Турции рубли".
"В октябре мы с министром энергетики России (Александром Новаком - прим.ТАСС) встретимся и проведем заседание российско-турецкой смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и большой бизнес-форум. Одна из наших целей, чтобы россияне в Анталье и всей Турции могли расплачиваться рублями, а турки в России - лирами", - сказал он.
Зейбекчи также отметил, что стороны "приступили к техническим переговорам по подготовке соглашения о свободной торговле".
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По данным ассоциации, в 2014 году, который туроператоры считают успешным для Турции, страну посетило 4,5 млн россиян, в прошлом году - 3,6 млн человек. За первые семь месяцев 2016 года количество российских туристов в Анталье, главном турецком курорте, сократилось на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если в январе-июле 2015 года здесь побывало 1 млн 644 тысяч российских туристов, то за такой же период текущего года - всего 48 тысяч человек.