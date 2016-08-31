Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" продлила 9 лицензий на разведку и добычу на Сахалине и в Чечне

Экономика и бизнес
31 августа, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
На территории Чеченской Республики "Роснефть" проводит геологоразведочные работы с целью открытия новых залежей, восполнения минерально-сырьевой базы, вовлечения в разработку новых запасов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Роснефть" продлила действие семи лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых в Чеченской Республике, а также двух лицензий в Сахалинской области, следует из материалов компании.

В частности, департамент по недропользованию до 1 июня 2019 года продлил лицензию "Роснефти" на геологическое изучение в пределах Западно-Монгинского участка недр, а также до 31 декабря 2042 года - лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых в пределах нефтегазоконденсатного месторождения Каурунани (оба расположены в городском округе Ногликский Сахалинской области).

Кроме того, до 2026-2050 годов были продлены шесть лицензий на разработку шести участков недр в Грозненском муниципальном районе Чечни, до конца 2036 года - одна лицензия на участок в Гудермесском муниципальном районе.

Добычу в Чечне ведет дочернее предприятие "Роснефти" - "Грознефтегаз". В настоящее время на территории Чеченской республики "Роснефть" владеет 27 лицензиями на участки недр, в том числе 20 лицензиями на разработку месторождений и 7 - на геологическое изучение и (или) разведку.

На территории региона "Роснефть" проводит геологоразведочные работы с целью открытия новых залежей, восполнения минерально-сырьевой базы, вовлечения в разработку новых запасов. В разработке находятся 11 нефтяных месторождений с годовой добычей более 400 тыс. тонн нефти и одно газоконденсатное.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Коби Брайант
4
Экс-звезда НБА Коби Брайант открыл инвестиционный фонд на $100 млн
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Турист из Москвы опроверг информацию о том, что его бросили в горах друзья
3
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
4
Что ждет пенсионную систему России
5
В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области
6
Эксперты: Запад ищет выход из тупика, в который сам завел отношения с РФ
7
В Молдавии кандидатом в президенты стал политик, выступающий за ликвидацию страны
Темы дня
Реклама