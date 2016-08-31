"Роснефть" продлила 9 лицензий на разведку и добычу на Сахалине и в Чечне

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Роснефть" продлила действие семи лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых в Чеченской Республике, а также двух лицензий в Сахалинской области, следует из материалов компании.
В частности, департамент по недропользованию до 1 июня 2019 года продлил лицензию "Роснефти" на геологическое изучение в пределах Западно-Монгинского участка недр, а также до 31 декабря 2042 года - лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых в пределах нефтегазоконденсатного месторождения Каурунани (оба расположены в городском округе Ногликский Сахалинской области).
Кроме того, до 2026-2050 годов были продлены шесть лицензий на разработку шести участков недр в Грозненском муниципальном районе Чечни, до конца 2036 года - одна лицензия на участок в Гудермесском муниципальном районе.
Добычу в Чечне ведет дочернее предприятие "Роснефти" - "Грознефтегаз". В настоящее время на территории Чеченской республики "Роснефть" владеет 27 лицензиями на участки недр, в том числе 20 лицензиями на разработку месторождений и 7 - на геологическое изучение и (или) разведку.
На территории региона "Роснефть" проводит геологоразведочные работы с целью открытия новых залежей, восполнения минерально-сырьевой базы, вовлечения в разработку новых запасов. В разработке находятся 11 нефтяных месторождений с годовой добычей более 400 тыс. тонн нефти и одно газоконденсатное.