Имущество Ощадбанка в Крыму не реализовано и находится в аренде

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Имущество украинского государственного Ощадбанка в Крыму не реализовано и находится в аренде, сообщили ТАСС в Фонде защиты вкладчиков (ФЗВ).
"На сегодняшний день в ходе исполнительного производства имущество Ощадбанка пока не реализовывалось. Оно передано в управление Фонду защиты вкладчиков, который не имеет самостоятельных полномочий на его продажу. Основная часть имущества банка в настоящее время сдается в аренду российским банкам", - заявили в ФЗВ.
В фонде отметили, что ранее Киевский районный суд Симферополя ограничил Ощадбанк в праве пользования его имуществом. Основанием для такого решения стало обращение заместителя прокурора Республики Крым по факту противоправных действий банка, выразившихся в неисполнении обязательств перед вкладчиками. Кроме того, по требованию ФЗВ суд определил наложить арест на движимое и недвижимое имущество Ощадбанка, а также на права требования по договорам банка.
Фонд защиты вкладчиков выплатил более чем 55 тыс. вкладчикам Ощадбанка 4,7 млрд рублей, в связи с чем приобрел права требования к данному кредитному учреждению на эквивалентную сумму. Как пояснили в фонде, в январе 2016 года Арбитражный суд города Севастополя вынес решение взыскать с Ощадбанка 4,6 млрд рублей в ходе исполнительного производства, предусматривающего реализацию имущества должника с торгов. В марте судебный пристав-исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства.
"Реализацию имущества осуществляют совместно, каждый в рамках своей компетенции, судебный пристав-исполнитель и подразделения Росимущества. В настоящий момент имущество Ощадбанка не реализовано, права требования ФЗВ не удовлетворены", - подчеркнули в фонде.
Ощадбанк утратил крымские активы после принятия Республики Крым и Севастополя в состав РФ в 2014 году, и с этого времени пытается получить компенсацию за ущерб от потери имущества и доходов в регионе.
Первый шаг по этому делу Ощадбанк сделал в июле 2015 года, направив официальное письменное уведомление уполномоченным представителям РФ по претензиям, которые, как отмечали в банке, "вытекают из незаконного обращения с инвестициями" в Крыму. Тогда размер требований составил 15 млрд гривен (около $580 млн по текущему курсу).
В январе 2016 года Ощадбанк подал уведомление об арбитражном разбирательстве в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по праву международной торговли, таким образом, официально начав арбитражный процесс против РФ с целью возврата крымских инвестиций.
26 августа Ощадбанк направил в Международный арбитраж иск против РФ на $1 млрд. Как поясняли в пресс-службе банка, сумма требований включает стоимость потери активов и бизнеса, а также проценты, которые будут начислены до принятия окончательного решения по делу и фактического получения компенсации. Юридической основной подачи иска, как отмечали в банке, являются якобы имеющиеся нарушения Россией положений соглашения между правительствами двух стран о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного 27 ноября 1998 года.
Окончательные слушания по иску запланированы на конец марта 2017 года.