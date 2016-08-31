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Донской: аукцион по Сухому логу может пройти в ноябре - декабре

Экономика и бизнес
31 августа, 16:00 UTC+3
Стартовый платеж по золоторудному месторождению составит 8,5 млрд рублей
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Сергей Донской

Сергей Донской

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Аукцион по крупнейшему золоторудному месторождению Сухой Лог в Иркутской области может пройти в ноябре - декабре 2016 года, заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

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"С учетом принятия решения, в том числе правительством, с точки зрения всех административных правил - в этом году, уже скорее в ноябре - декабре этот аукцион может пройти", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минприроды России внесло в правительство проект распоряжения и условий аукциона на месторождение Сухой Лог. При этом источник в Минприроды сообщал ТАСС, что в нем сохранились ключевые требования к потенциальным участникам - наличие в капитале претендентов не менее 25% госучастия и отказ в доступе к аукциону для компаний под контролем иностранных инвесторов.

Стартовый платеж по золоторудному месторождению составит 8,5 млрд рублей. Основных претендентов на разработку месторождения два: консорциум "Полюса" и госкорпорации "Ростех", а также АК "Алроса" (33,9% у Росимущества).

Начало освоения месторождения потребует капитальных затрат в объеме около 100 млрд рублей.

Планируется, что в результате разработки Сухого Лога будет создано крупное производство по добыче 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год. Крупнейшими разработчиками золоторудных месторождений на территории Бодайбинского района Иркутской области являются компании "Полюс Золото", "Высочайший" и "Друза", в состав которых входят горнообогатительные комбинаты. Все три компании изъявляют желание участвовать в освоении Сухого Лога.

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