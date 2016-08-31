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Медведев: необходимо поддерживать участие частного бизнеса в развитии ЖКХ

Экономика и бизнес
31 августа, 15:54 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 31, августа. /ТАСС
"Цель - сделать качественное и комфортное жилье более доступным, причем именно в настоящий период", - заявил премьер-министр
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ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал поддерживать участие частного бизнеса в развитии ЖКХ. "Хорошо также и то, что в жилищно-коммунальную сферу постепенно приходит частный бизнес, эти сдвиги положительные, нужно поддерживать, чтобы и люди видели изменения к лучшему, как идет капитальный ремонт, насколько оперативно стали и лучше стали работать сами коммунальщики", - заявил он на совещании о расходах федерального бюджета на ЖКХ и строительство в 2017-2019 годах.

"Цель - сделать качественное и комфортное жилье более доступным, причем именно в настоящий период. Ну, а саму сферу ЖКХ сделать более современной и прозрачной", - подчеркнул он. Медведев отметил, что граждане хотят и имеют право знать, из чего складываются их платежи за ЖКХ, на что расходуются эти деньги, должны иметь возможность все это лично проверить и при необходимости подать жалобу.

Премьер напомнил, что в прошлом году были отмечены рекордные темпы в жилищном строительстве. Кроме того, с 1 марта прошлого года стартовала программа ипотеки с государственной поддержкой. По словам главы правительства, на нее в бюджете 2016 года предусмотрено 16,5 млрд рублей.

Медведев отметил, что в ближайшее время тема ЖКХ и развития городской среды будет рассмотрена на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он напомнил о договоренности по приоритетной поддержке тех застройщиков, которые не просто строят дома, а занимаются благоустройством прилегающих территорий.

Глава правительства упомянул и о проблеме расселения ветхого и аварийного жилья. "Регионам, которые не могут самостоятельно финансировать жилищные программы, к примеру по расселению аварийного жилья, по капитальному ремонту, как мы и раньше делали, будем помогать. Поручение по этому поводу дано. Но важно, чтобы эти деньги шли в дело, а не лежали на счетах в казначействе", - потребовал премьер.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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