Медведев: необходимо поддерживать участие частного бизнеса в развитии ЖКХ

ГОРКИ, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал поддерживать участие частного бизнеса в развитии ЖКХ. "Хорошо также и то, что в жилищно-коммунальную сферу постепенно приходит частный бизнес, эти сдвиги положительные, нужно поддерживать, чтобы и люди видели изменения к лучшему, как идет капитальный ремонт, насколько оперативно стали и лучше стали работать сами коммунальщики", - заявил он на совещании о расходах федерального бюджета на ЖКХ и строительство в 2017-2019 годах.

"Цель - сделать качественное и комфортное жилье более доступным, причем именно в настоящий период. Ну, а саму сферу ЖКХ сделать более современной и прозрачной", - подчеркнул он. Медведев отметил, что граждане хотят и имеют право знать, из чего складываются их платежи за ЖКХ, на что расходуются эти деньги, должны иметь возможность все это лично проверить и при необходимости подать жалобу.

Премьер напомнил, что в прошлом году были отмечены рекордные темпы в жилищном строительстве. Кроме того, с 1 марта прошлого года стартовала программа ипотеки с государственной поддержкой. По словам главы правительства, на нее в бюджете 2016 года предусмотрено 16,5 млрд рублей.

Медведев отметил, что в ближайшее время тема ЖКХ и развития городской среды будет рассмотрена на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Он напомнил о договоренности по приоритетной поддержке тех застройщиков, которые не просто строят дома, а занимаются благоустройством прилегающих территорий.

Глава правительства упомянул и о проблеме расселения ветхого и аварийного жилья. "Регионам, которые не могут самостоятельно финансировать жилищные программы, к примеру по расселению аварийного жилья, по капитальному ремонту, как мы и раньше делали, будем помогать. Поручение по этому поводу дано. Но важно, чтобы эти деньги шли в дело, а не лежали на счетах в казначействе", - потребовал премьер.