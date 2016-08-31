ФАС продолжает считать, что ввод акцизов на сахаросодержащие напитки приведет к росту цен

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не изменила свою позицию и по-прежнему считает, что расширение перечня подакцизных товаров может привести к росту цен на продукцию и сокращению покупательской способности. Об этом ТАСС сообщили в антимонопольном ведомстве, комментируя предложение Минфина ввести акциз на напитки с добавлением сахара в размере 5 руб. за 1 литр.

Служба рассмотрела вопросы, касающиеся повышения ставок акцизов и расширения перечня подакцизных товаров (в том числе напитков), и считает, что это может привести к росту цен на пищевую продукцию и ухудшению финансово-экономических показателей предприятий пищевой промышленности. "Как следствие - это приведет к дальнейшему сокращению покупательной способности населения и сокращению поступлений в бюджеты всех уровней", - сообщили в ведомстве.

Как заявила начальник управления контроля химической промышленности и агропромышленного комплекса ФАС России Анна Мирочиненко, введение дополнительных сборов требует проведения дополнительных расчетов. "Если введение акцизов рассматривать исключительно с точки зрения пополнения бюджета, то здесь необходимо провести дополнительные расчеты потерь от сокращения спроса на эту продукцию и налогов предприятий, занимающихся производством этой продукции, а также смежных с ней производств по выпуску сахара", - сказала Мирочиненко ТАСС.

Ранее, в феврале 2016 г., ФАС уже высказывал свою позицию относительно идее введения акциза на сахаросодержащие напитки. Это неминуемо приведет к росту цен на продукты, отмечали в антимонопольном ведомстве.

Как сообщила в среду газета "Ведомости" со ссылкой на материалы к совещанию у первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, Минфин РФ предлагает ввести акциз на напитки с добавлением сахара и других вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за 1 литр. Акциз позволит увеличить поступления в бюджет в 2017 г. на 25 млрд руб., в 2018 г. - на 27 млрд руб. и в 2019 г. - на 28 млрд руб., следует из предложений Минфина.

Введение налога на сахар обсуждается с февраля этого года. С инициативой ввести акцизы на целый ряд товаров с повышенным содержанием жира и сахара выступил Минздрав РФ. В апреле замминистра финансов Илья Трунин заявлял, что, по его мнению, ставка акциза на сладкие напитки должна быть меньше, чем на алкоголь. В настоящее время в перечень подакцизных товаров входят алкоголь и некоторые виды спиртосодержащей продукции, табак, автомобильное и авиационное топливо, моторные масла, легковые автомобили и мощные мотоциклы.