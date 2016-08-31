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ЦБ: восстановление кредитной активности банков РФ не повлияет на динамику инфляции

Экономика и бизнес
31 августа, 16:11 UTC+3
В Банке России отмечают, что возможный рост совокупного спроса не противоречит задаче по снижению инфляции до целевого уровня 4% в установленный срок
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Восстановление кредитной активности банков РФ не повлияет на динамику инфляции.

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Об этом говорится в опубликованном Банком России бюллетене "Изменение условий банковского кредитования", содержащем анализ тенденций развития российского кредитного рынка.

"Возможный рост совокупного спроса (на кредиты юридическим и физическим лицам - прим. ред.), обеспеченный наращиванием кредитования, согласуется с макроэкономическим прогнозом Банка России и не противоречит задаче по снижению инфляции до целевого уровня 4% в установленный срок", - отмечают в ЦБ.

Кредитный портфель

Портфель кредитов банков населению во втором квартале вырос на 0,3% к первому кварталу - впервые за полтора года. Об этом говорится в информационно-аналитическом бюллетене ЦБ "Изменение условий банковского кредитования во II квартале 2016 г.".

"По данным банковской отчетности, во втором квартале 2016 г. суммарный портфель кредитов населению с исключением валютной переоценки впервые за 1,5 года вырос по отношению к предыдущему кварталу (на 0,3%). Поскольку возможный рост кредитной активности в ближайшее время будет носить восстановительный характер, он не скажется на повышении рисков того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 г.", - отмечается в бюллетене регулятора.

Банк России ежеквартально проводит общероссийское обследование крупных российских банков для оценки изменения условий банковского кредитования организаций и населения. В обследовании за второй квартал 2016 г. приняли участие 54 банка, на которые приходится более 80% объема задолженности по кредитам организациям и населению.

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