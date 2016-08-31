ЦБ: восстановление кредитной активности банков РФ не повлияет на динамику инфляции

Футболист сборной России Алан Дзагоев сможет сыграть в матче с ганцамиСпорт 31 августа, 17:47
Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррельЭкономика и бизнес 31 августа, 17:33
Бывшие футболисты "Спартака" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк перешли в "Анжи"Спорт 31 августа, 17:29
Тражукова заявила, что приняла извинения Мамиашвили и отзовет свое исковое заявлениеСпорт 31 августа, 17:06
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве с 1 сентября не изменитсяПлатные парковки и эвакуация автомобилей 31 августа, 16:51
ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества РоссииНовости агентства 31 августа, 16:47
Индийский борец Датт хочет, чтобы олимпийская медаль Кудухова осталась в семье спортсменаСпорт 31 августа, 16:36
Минспорт обеспокоен приостановкой стройки 5-звездочных отелей в Ростове к ЧМ-2018Спорт 31 августа, 16:27
HONKA построила экоотель "Изумрудный лес"Новости партнеров 31 августа, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Восстановление кредитной активности банков РФ не повлияет на динамику инфляции.
Об этом говорится в опубликованном Банком России бюллетене "Изменение условий банковского кредитования", содержащем анализ тенденций развития российского кредитного рынка.
"Возможный рост совокупного спроса (на кредиты юридическим и физическим лицам - прим. ред.), обеспеченный наращиванием кредитования, согласуется с макроэкономическим прогнозом Банка России и не противоречит задаче по снижению инфляции до целевого уровня 4% в установленный срок", - отмечают в ЦБ.
Портфель кредитов банков населению во втором квартале вырос на 0,3% к первому кварталу - впервые за полтора года. Об этом говорится в информационно-аналитическом бюллетене ЦБ "Изменение условий банковского кредитования во II квартале 2016 г.".
"По данным банковской отчетности, во втором квартале 2016 г. суммарный портфель кредитов населению с исключением валютной переоценки впервые за 1,5 года вырос по отношению к предыдущему кварталу (на 0,3%). Поскольку возможный рост кредитной активности в ближайшее время будет носить восстановительный характер, он не скажется на повышении рисков того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 г.", - отмечается в бюллетене регулятора.
Банк России ежеквартально проводит общероссийское обследование крупных российских банков для оценки изменения условий банковского кредитования организаций и населения. В обследовании за второй квартал 2016 г. приняли участие 54 банка, на которые приходится более 80% объема задолженности по кредитам организациям и населению.