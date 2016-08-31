Крупнейшую фабрику ИКЕА в России официально откроют 7 сентября под Великим Новгородом

Футболист сборной России Алан Дзагоев сможет сыграть в матче с ганцамиСпорт 31 августа, 17:47
Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррельЭкономика и бизнес 31 августа, 17:33
Бывшие футболисты "Спартака" Павел Яковлев и Сергей Паршивлюк перешли в "Анжи"Спорт 31 августа, 17:29
Тражукова заявила, что приняла извинения Мамиашвили и отзовет свое исковое заявлениеСпорт 31 августа, 17:06
Стоимость эвакуации автомобилей в Москве с 1 сентября не изменитсяПлатные парковки и эвакуация автомобилей 31 августа, 16:51
ТАСС стал генеральным информационным партнером Вольного экономического общества РоссииНовости агентства 31 августа, 16:47
Индийский борец Датт хочет, чтобы олимпийская медаль Кудухова осталась в семье спортсменаСпорт 31 августа, 16:36
Минспорт обеспокоен приостановкой стройки 5-звездочных отелей в Ростове к ЧМ-2018Спорт 31 августа, 16:27
HONKA построила экоотель "Изумрудный лес"Новости партнеров 31 августа, 16:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Крупнейшая российская фабрика шведской компании ИКЕА будет официально открыта 7 сентября. Производство стоимостью более €50 млн создано под Великим Новгородом, полная мощность предприятия составит 7 млн единиц мебели в год, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе "ИКЕА Индастри Новгород".
"7 сентября состоится торжественное открытие фабрики по производству мебели "ИКЕА Индастри Новгород". В нем примут участие губернатор Новгородской области Сергей Митин и генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Эрик Хамаршельд", - сказала представитель компании.
По ее словам, после выхода предприятия на полную мощность здесь будут производиться каркасы для гардеробов "Пакс" и новой кухонной системы "Метод" в объеме 7 млн единиц в год. Строительство мебельного производства ИКЕА в Новгородской области началось в 2014 году.
По информации областного департамента экономического развития, ранее концерн приобрел здесь фабрику по производству древесно-стружечных плит у польского предприятия Pfleiderer, свернувшего производство в России. Это позволяет поставлять плиту непосредственно с завода на фабрику, снижая затраты на транспортировку и улучшая экологическую составляющую, подчеркнули представители властей .
Завод стал единственным в России поставщиком ДСП и ЛДСП для производства мебели ИКЕА. Также продукция предприятия экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Польшу, Индию, Китай, Чили.
Как ранее отметил глава Новгородской области Сергей Митин, на предприятии создано более 450 рабочих мест со средней зарплатой около 45 тыс. рублей. По его словам, в 2015 году местные компании поставили фабрике ИКЕА 489 тыс. кубометров неделовой древесины, в этом году объемы не уменьшатся.