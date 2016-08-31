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Крупнейшую фабрику ИКЕА в России официально откроют 7 сентября под Великим Новгородом

Экономика и бизнес
31 августа, 17:25 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Строительство мебельного производства ИКЕА в Новгородской области началось в 2014 году
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© Денис Абрамов/ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Крупнейшая российская фабрика шведской компании ИКЕА будет официально открыта 7 сентября. Производство стоимостью более €50 млн создано под Великим Новгородом, полная мощность предприятия составит 7 млн единиц мебели в год, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе "ИКЕА Индастри Новгород".

"7 сентября состоится торжественное открытие фабрики по производству мебели "ИКЕА Индастри Новгород". В нем примут участие губернатор Новгородской области Сергей Митин и генеральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Эрик Хамаршельд", - сказала представитель компании.

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По ее словам, после выхода предприятия на полную мощность здесь будут производиться каркасы для гардеробов "Пакс" и новой кухонной системы "Метод" в объеме 7 млн единиц в год. Строительство мебельного производства ИКЕА в Новгородской области началось в 2014 году.

По информации областного департамента экономического развития, ранее концерн приобрел здесь фабрику по производству древесно-стружечных плит у польского предприятия Pfleiderer, свернувшего производство в России. Это позволяет поставлять плиту непосредственно с завода на фабрику, снижая затраты на транспортировку и улучшая экологическую составляющую, подчеркнули представители властей .

Завод стал единственным в России поставщиком ДСП и ЛДСП для производства мебели ИКЕА. Также продукция предприятия экспортируется в Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Польшу, Индию, Китай, Чили.

Как ранее отметил глава Новгородской области Сергей Митин, на предприятии создано более 450 рабочих мест со средней зарплатой около 45 тыс. рублей. По его словам, в 2015 году местные компании поставили фабрике ИКЕА 489 тыс. кубометров неделовой древесины, в этом году объемы не уменьшатся.

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