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"Газпром" планирует закупить в Азии в 2016 г. порядка 15 млрд куб. м газа

Экономика и бизнес
31 августа, 17:41 UTC+3
"Мы намерены закупить порядка 15 млрд кубометров", - сказал замглавы "Газпром Экспорта" Михаил Мальгин
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" в 2016 году планирует закупить в Азии около 15 млрд куб. м газа. Об этом заявил в ходе телефонной конференции замглавы "Газпром Экспорта" Михаил Мальгин.

"Мы намерены закупить порядка 15 млрд кубометров", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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