"Газпром" планирует закупить в Азии в 2016 г. порядка 15 млрд куб. м газа

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. "Газпром" в 2016 году планирует закупить в Азии около 15 млрд куб. м газа. Об этом заявил в ходе телефонной конференции замглавы "Газпром Экспорта" Михаил Мальгин.

"Мы намерены закупить порядка 15 млрд кубометров", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.