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Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррель

Экономика и бизнес
31 августа, 17:33 UTC+3
На фоне снижения цены на нефть незначительный рост показали курсы доллара и евро на Московской бирже
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,1% - до $47,7 за баррель впервые с 16 августа 2016 г.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

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На фоне снижения цены на нефть незначительный рост показали курсы доллара и евро на Московской бирже. Курс доллара вырос на 0,13%, до 65,3 рубля, курс евро - на 0,04%, до 72,7 рубля. 

Накануне стоимость фьючерса с поставкой в октябре 2016 г. упала на 2% - до $48,29 за баррель.

"Нефть продолжает консолидироваться ниже $49,5 за баррель по сорту Brent. Негативом здесь остается продолжающийся рост активных буровых в США и Канаде. Несмотря на то, что в США данный показатель, по данным Baker Hughes, на прошлой неделе остался неизменным, в Канаде увеличение составило 14 установок", - отметил аналитик "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

Он считает, что "более сильного снижения черного золота в настоящее время не происходит лишь благодаря пусть маленькому, но все же существующему шансу заморозки добычи".

В конце сентября в Алжире состоится Международный энергетический форум, в рамках которого страны-экспортеры энергосырья намерены провести переговоры о "заморозке" добычи. Инициаторами обсуждения выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. Министры Саудовской Аравии, Ирака и Ирана уже подтвердили свое участие в закрытых переговорах.

Прогнозы экспертов

По мнению аналитиков нефтяного рынка из инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch, цена барреля нефти Brent в будущем году ожидается на уровне $61 за баррель. В то же время эксперты отметили, что "цены на нефть тесно увязаны с курсом доллара и активная позиция Федеральной резервной системы может повлиять на прогноз".

Повышение учетной ставки может укрепить курс доллара, в результате чего нефть станет более дорогой для трейдеров, которые ведут операции в других валютах.

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