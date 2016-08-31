Менеджмент "Газпрома" сохраняет позицию по выплате дивидендов в размере не ниже 2015 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Менеджмент "Газпрома" пока сохраняет позицию по выплате дивидендов на уровне не ниже предыдущих выплат, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, сообщил начальник финансово-экономического департамента ПАО "Газпром" Александр Иванников в ходе телефонной конференции в среду.

"Дивиденды - это традиционный вопрос, вы неоднократно слышали, что наша позиция в том, чтобы уровень выплачиваемых дивидендов был не ниже предшествующего периода. Ситуация уникальная и тяжелая, но позиция менеджмента пока остается прежней. Выплата промежуточных дивидендов связана с большими сложностями организационными. Тот уровень в 5,6% доходности, это большой уровень доходности и в текущих экономических условиях говорить о каком-то повышении нецелесообразно. Это преждевременно, никаких решений об этом нет", - сказал он.

По итогам 2015 г. "Газпром" увеличил дивиденды по сравнению с выплатами за 2014 г. на 9,6% - до 7,89 руб. на акцию.

Таким образом, на выплату дивидендов направлено более 50% от скорректированной чистой прибыли "Газпрома" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 г. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 2015 г. увеличилась в 2 раза и составила 403,522 млрд руб. Прибыль "Газпрома" по МСФО в 2015 г. выросла в пять раз - до 787,056 млрд руб.

В прошлом году акционеры "Газпрома" утвердили дивиденды за 2014 г. в 7,2 руб. на акцию, что соответствует выплатам по итогам 2013 г. Таким образом, на выплату дивидендов было направлено 90,2% чистой прибыли головной компании группы "Газпром" по РСБУ за 2014 г.

В настоящее время количество акционеров "Газпрома" составляет несколько сотен тысяч, проживающих в России и за рубежом. Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.