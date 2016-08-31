Вылет первого чартерного рейса в Турцию состоится 2 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росавиация согласовала заявку российской авиакомпании Royal Flight на совершение чартерного перелета в Турцию на 2 сентября. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

"Мы согласовали заявку Royal Flight на второе сентября", - сказали в Росавиации.

Накануне "Газета.ru" сообщила, что авиакомпания Royal Flight планирует уже 2 сентября выполнить рейс по маршруту Москва - Анталия. По данным издания, вылет из Шереметьево запланирован на 5 утра.

Ранее сообщалось, что вылеты начнутся 3 сентября. По информации Росавиации, заявки поступили от трех авиакомпаний - "Азур Эйр", "Северный ветер" и "Ай Флай".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 г. подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 г.

О чартерных авиаперелетах между РФ и Турцией

В октябре 2015 года в результате атаки турецких ВВС был сбит российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции, а также прекратила чартерное авиасообщение.

В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме.

После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.

Ограничение на выполнение чартерных перелетов между Турцией и РФ было снято 28 августа.

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