Вылет первого чартерного рейса в Турцию состоится 2 сентября

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росавиация согласовала заявку российской авиакомпании Royal Flight на совершение чартерного перелета в Турцию на 2 сентября. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
"Мы согласовали заявку Royal Flight на второе сентября", - сказали в Росавиации.
Накануне "Газета.ru" сообщила, что авиакомпания Royal Flight планирует уже 2 сентября выполнить рейс по маршруту Москва - Анталия. По данным издания, вылет из Шереметьево запланирован на 5 утра.
Ранее сообщалось, что вылеты начнутся 3 сентября. По информации Росавиации, заявки поступили от трех авиакомпаний - "Азур Эйр", "Северный ветер" и "Ай Флай".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 28 августа 2016 г. подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 г.
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