Запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,28 млн баррелей - до 525,87 млн

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ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в США увеличились за неделю (c 19 по 26 августа) на 2,28 млн баррелей, до 525,87 млн, сообщило Министерство энергетики страны.
При этом аналитики ожидали роста запасов на 2,5 млн баррелей, свидетельствует опрос Bloomberg.
Цена на нефть усилила падение после данных по запасам нефти в США. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 года на бирже ICE в Лондоне упала на 2,4% - до $47,57 за баррель по сравнению с предыдущим закрытием.