СМИ: авиакомпания KLM намерена потратить €2 млрд на новые самолеты и оборудование

ГААГА, 31 августа. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Авиакомпания KLM намерена в ближайшие четыре года инвестировать €2 млрд в приобретение новых самолетов и оборудования. Об этом сообщает нидерландская газета Het Parool со ссылкой на исполнительного директора KLM Питера Элберса.

"Когда я вижу 26-летние самолеты Boeing 747, 10-летние автобусы и компьютеры из каменного века, я понимаю, что пришло время инвестировать в обновление компании. KLM больше не является крупнейшей авиакомпанией в мире и должна оставаться конкурентоспособной за счет инноваций", - отметил Элберс.

Он также затронул вопрос увеличения зарплат, которого добивается профсоюз авиакомпании. По словам Элберса, с учетом предполагаемого обновления авиапарка средств на это нет. "Зарплаты точно не будут повышаться до 2018 года. Увеличение даже на 1% обойдется нам в миллионы евро", - подчеркнул он.

Переговоры между руководством KLM и профсоюзом работников наземных служб относительно нового коллективного трудового договора начались весной этого года. Сотрудники компании добиваются повышения зарплаты на 1% и более благоприятных условий работы для временных и пожилых сотрудников. В свою очередь авиакомпания хочет оставить зарплаты на текущем уровне и внести изменения в систему дополнительных льгот, чтобы повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке.

В течение лета наземный персонал KLM провел несколько забастовок, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Однако Окружной суд Харлема запретил персоналу проводить забастовки до 5 сентября из-за угрозы терроризма в амстердамском аэропорту Схипхол.